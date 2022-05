Quantas poinformował w poniedziałek o zamówieniu 12 samolotów Airbus A350-1000, to maszyny przystosowane specjalnie do lotów długodystansowych, które pozwolą na bezpośrednie połączenia z leżącego na wschodnim wybrzeżu Australii Sydney do Londynu i Nowego Jorku.

Zamówione przez australijską linię samoloty będą zabierać na pokład 238 pasażerów, ponad 40 proc. z nich w pierwszej klasie, klasie biznes oraz klasie ekonomicznej premium. Airbusy w konfiguracji dla Quantas przewiozą więc w sumie mniej pasażerów niż te same maszyny produkowane dla konkurencyjnych linii lotniczych.

W związku z wysokimi cenami paliwa oraz mniejszą liczbą pasażerów zabieranych na pokład, bezpośrednie loty będą opłacalne tylko wtedy, gdy uda się sprzedać odpowiednią liczbę droższych biletów w wyższych klasach - zaznacza agencja Reutera. Dodaje, że linie nie przedstawiły na razie cennika przyszłych połączeń.

Prezes Quantas Alan Joyce zaznaczył, że z powodu pandemii Covid-19 i towarzyszących jej ograniczeń w podróżach wzrósł popyt na bezpośrednie loty długodystansowe. Quantas już teraz oferuje loty z Londynu do Darwin w zachodniej Australii. To jedno z najdłuższych regularnych połączeń lotniczych świata.