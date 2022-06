"Jeśli chodzi o regulamin płacowy pracowników PAŻP, szczególnie kontrolerów, wczoraj zakończyły się konsultacje wewnętrzne, związki zawodowe zajęły stanowisko wobec projektu" - wskazał Adamczyk, pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej czy zaakceptował kształt porozumienia PAŻP z kontrolerami ruchu lotniczego.

"Projekt jest dzisiaj poddany analizie w Ministerstwie Infrastruktury i w zależności od wyników tej analizy podejmiemy w tej sprawie właściwe decyzje" - dodał szef resortu infrastruktury.

Według Adamczyka, "Polacy mogą spokojnie planować swoje wyjazdy urlopowe z wykorzystaniem transportu lotniczego, z wykorzystaniem przelotów".

Minister wyraził "głębokie przekonanie", że nic nie zakłóci planów urlopowych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) podpisała w pod koniec kwietnia porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), które ma obowiązywać do 10 lipca br. Wcześniej przez kilka tygodni trwały negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZ KRL, które dotyczyły m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby do porozumienia, to od 1 maja ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony. (PAP)

Autorka: Magdalena Jarco, Ewa Nehring