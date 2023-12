"Polskie Linie Lotnicze LOT startują z bezpośrednim połączeniem z Warszawy do Rijadu. Pierwszy rejs na tej trasie został zaplanowany na 4 czerwca 2024 r." - podała spółka.

Strategiczny kierunek

Jak dodano, rejsy będą realizowane we wtorki, czwartki i niedziele o 15.20 samolotami typu Boeing 737 MAX 8. W drogę powrotną zabiorą pasażerów w poniedziałki, środy i piątki o 1.25 czasu lokalnego. Lot z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej potrwa 6,5 godziny.

Spółka wskazała, że Rijad to, po Atenach, kolejny uruchomiony kierunek, uwzględniony w strategii PLL LOT na lata 2024-2028.

Elektroniczne wizy dla Polaków

Jak podkreślił prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł, z uwagi na rosnącą współpracę gospodarczą oraz dużą liczbę prowadzonych inwestycji, Arabia Saudyjska stanowi perspektywiczny rynek dla polskiego biznesu. "Cieszy nas otwarcie Arabii Saudyjskiej na turystykę, czego najlepszym dowodem jest umowa o bezpośrednich połączeniach lotniczych między tym krajem a Polską oraz ułatwienia wjazdowe dla obywateli Unii Europejskiej. Wierzę, że Rijad będzie interesującym kierunkiem dla osób, które lubią poznawać nowe, nieoczywiste miejsca" - przekazał.

LOT przypomniał, że w czerwcu br. Arabia Saudyjska poszerzyła krąg państw objętych systemem wiz elektronicznych o kraje Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył LOT, "otworzyło to przed turystami z Zachodu dostęp do szerokiej listy atrakcji tego kraju". Wśród nich m.in. wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO historyczne miasta i obiekty starożytnej kultury, meczety o unikalnych walorach historycznych, pustynie, a także największe na świecie, liczące do 6000 lat oazy. Arabia Saudyjska to prawdziwy kraj kontrastów.

Jak przekazała spółka, do 2030 roku Arabia Saudyjska planuje gościć do 100 mln turystów.

Coraz bliżej do Azji Środkowej

LOT uruchomi od 23 lutego 2024 r. bezpośrednie połączenie rozkładowe na trasie Warszawa–Taszkent w Uzbekistanie.

PLL LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługiwane są Boeingami 787 Dreamliner. LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce, a 30,7 proc. posiada Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

autorka: Aneta Oksiuta