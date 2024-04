"Aplikacja, którą oddajemy dzisiaj do użytkowania, jest naszą własną aplikacją" - powiedziała szefowa PAŻP. Jak dodała, aplikacja jest darmowa, a jej jedynym właścicielem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Reklama

Informacja dla PAŻP

Obecny na konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak, przypomniał, że według przepisów, każdy lot dronem musi być zgłoszona do PAŻP. "Chodzi o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim także o komfort, wygodę, wszystkich tych, którzy posługują się bezzałogowymi statkami powietrznymi. Dzisiaj drony są obecne w całym naszym życiu: w budownictwie, rolnictwie, także na kolei. To nie tylko loty rekreacyjne, to nie tylko drony, które kojarzą nam się z różnego rodzaju imprezami. Dzisiaj dron stanowi o naszym bezpieczeństwie, o informacjach, o szybkim przepływie tych informacji i ich dokładności" - powiedział minister. W jego ocenie "sprawnie funkcjonujący rynek dronowy wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie naszej gospodarki".

Reklama

Nowa aplikacja

Klimczak poinformował, że aplikacja DroneTower, musi zostać zainstalowana na smartfonie przez użytkowników dronów i za jej pomocą musi nastąpić zgłoszenie lotu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dodał, że liczba lotów dronami rośnie, a w ubiegłym roku wykonano niemal 700 tys. takich lotów.

Liczba użytkowników dronów wciąż rośnie

Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych w PAŻ Maciej Włodarczyk przekazał na konferencji, że w Polsce zarejestrowanych jest blisko ćwierć miliona użytkowników dronów, a liczba lotów dronami rośnie rocznie o 20 proc. "Użytkownicy dronów potrzebują specjalnych cyfrowych rozwiązań, zupełnie innych niż stosowanych w lotnictwie załogowym. Aplikacja daje pełne zobrazowanie przestrzeni powietrznej, umożliwia sprawdzenie warunków wykonywania lotów w danym miejscu, a także prowadzenie niewerbalnej komunikacji z naszymi służbami ruchu lotniczego" - powiedział Włodarczyk.

Według PAŻP nowa aplikacja w sposób intuicyjny pozwala m.in. na sprawdzenie warunków lotu w wybranej lokalizacji, daje możliwość zgłoszenia przez operatora/pilota bezzałogowego statku powietrznego (BSP) zamiaru wykonania lotu (Check-In), prowadzania niewerbalnej dwustronnej komunikacji z kontrolerem ruchu lotniczego w przypadku wykonywania lotów w strefie kontrolowanej lotnisk, informowania o sytuacjach awaryjnych oraz przypomina o kończącym się czasie Check-In’u.

Obowiązki operatora drona

Agencja przypomina, że zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 1 czerwca 2023 r., każdy lot dronem w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję. "Oznacza to, że każdy lot BSP należy poprzedzić dokonaniem formalnego Check-In’u w aplikacji DroneTower" - wskazano. Jak dodano, instrukcja obsługi DroneTower, jak i zasady wykonywania lotów BSP w polskiej przestrzeni powietrznej znajdują się na stronie pansa.pl.

PAŻP podkreśla, że rynek dronowy w Polsce od lat jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu lotniczego. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Polsce zarejestrowanych jest ćwierć miliona operatorów BSP. Dane z systemu PansaUTM pokazują, że w 2023 r. liczba aktywnych użytkowników systemu wyniosła ok. 47 700. Zgłosili oni łącznie 668 786 operacji BSP poprzez utworzenie tzw. Check-In’u.

Zadania PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia ciągłą żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej, w tym na zasadach wyłączności służbę ruchu lotniczego oraz inne służby żeglugi powietrznej: służbę łączności, służbę nawigacji, służbę dozorowania. Agencja prowadzi również Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, który jest certyfikowaną organizacją szkoleniową kontrolerów ruchu lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów państwowych.