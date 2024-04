LOT zwiększa flotę Boeingów 737 MAX 8

LOT obecnie ma 11 Boeingów 737 MAX 8. To dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncern The Boeing Company. Samolot może zabrać na pokład 186 pasażerów.

W lutym br. Fijoł poinformował, że spółka zamówiła kolejnych 11 tych maszyn, które LOT ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 r.

"Trzy pierwsze pojawią się we flocie LOT w tym roku. Pierwszy z nich na przełomie kwietnia i maja. Pozostałe dwa w okresie wakacyjnym" - powiedział prezes narodowego przewoźnika dziennikarzom w Chorwacji.

Możliwe opóźnienia w dostawach nowych maszyn dla LOT

Jak dodał, przewoźnik jest "w stałym kontakcie z Boeingiem". "Dostawa kolejnych ośmiu MAX-ów wydaje się być na obecną chwilę niezagrożona. Chociaż nie można wykluczyć tutaj opóźnień. Boeing ma swoje kłopoty dotyczące wielkości dostaw i realizowanych zamówień. Stąd musimy dostosować nasze plany do terminów dostaw" - powiedział Fijoł.

Zaznaczył, że spółka pracuje nad zamówieniami flotowymi, które mogą mieć "istotny" wpływ na liczbę przewiezionych pasażerów.

LOT planuje rozwój floty regionalnej

Fijoł pytany był również o zapytanie ofertowe w sprawie pozyskania nowych ponad 80 samolotów na połączenia regionalne. Jak powiedział, zostało ono wysłane do Embraera i Airbusa. Ostatecznie, który z tych producentów dostarczy przewoźnikowi samoloty, według prezesa ma być znane do końca roku. "Myślę, że do końca roku powinniśmy mieć informacje na ten temat" - powiedział.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w marcu br. informowało, że LOT ma wysłać zapytania ofertowe w sprawie "pozyskania" 84 samolotów regionalnych. Jak zaznaczono wówczas, spółka ma podjąć strategiczną decyzję, czy dalej współpracować w tym segmencie z obecnym dostawcą maszyn - Embraer, czy z Airbusem.

Połączenia międzynarodowe i długodystansowe

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Poza tym polski przewoźnik ma połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta