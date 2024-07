Zniesienie podatku

Specjalny podatek od dodatkowych zysków został wprowadzony na Węgrzech w połowie 2022 roku i dotyczył ośmiu sektorów, w tym linii lotniczych. Wprowadzenie nowych opłat stało się przyczyną spięć rządu w Budapeszcie z liniami lotniczymi Ryanair.

Przed tygodniem Nagy poinformował, że specjalny podatek ma zostać zniesiony od 1 stycznia 2025 roku.

Węgierskie media zaznaczają, że jest to bezpośrednio związane z odkupieniem przez państwo lotniska w Budapeszcie. Według tygodnika gospodarczego HVG, w ten sposób władze chcą zwiększyć liczbę pasażerów obsługiwanych przez największy port lotniczy w kraju.

Rozbudowa lotniska w Budapeszcie

Rząd oraz francuska firma Vinci, która uczestniczyła w przejęciu lotniska w Budapeszcie na początku czerwca, przedstawili ostatnio plan rozbudowy portu lotniczego. Zgodnie z nim, do 2032 roku ma powstać nowy Terminal 3, natomiast Terminal 2 ma zostać rozbudowany. Natomiast Treminal 1, jako „nienadający się do efektywnej obsługi ruchu lotniczego”, nie zostanie ponownie otwarty.

W planach jest również m.in. budowa szybkiej kolei łączącej miasto z lotniskiem. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy inwestycja ta będzie finansowana przez Chiny, o czym mówiło się w związku z majową wizytą przywódcy Chin Xi Jinpinga na Węgrzech.

Lotnisko im. Ferenca Liszta jest największym międzynarodowym portem lotniczym na Węgrzech, zlokalizowanym ok. 16 km na południowy wschód od centrum Budapesztu. W 2023 roku obsłużyło 14,7 mln pasażerów. Według Nagya liczba ta może wzrosnąć do 20 mln do końca dekady.

Na początku czerwca rząd węgierski poinformował, że został większościowym udziałowcem lotniska. Koszt transakcji wyniósł 3,1 mld euro. Państwo nabyło 80 proc. udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem Budapest Airport Zrt., a 20 proc. trafiło w ręce współinwestora, którym jest francuska firma Vinci, obsługująca ponad 60 lotnisk w kilkunasty krajach na całym świecie.

Dotychczasowym większościowym właścicielem Budapest Airport Zrt. była firma AviAlliance GmbH, należąca do kanadyjskiego Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments).

Rząd węgierski i firma Vinci mają w przyszłości podjąć decyzję o ewentualnym zakupie udziałów w lotnisku przez katarski fundusz inwestycyjny. Jak podkreślają, będzie to nie więcej niż 10 proc.

Odkupienie lotniska w Budapeszcie, sprywatyzowanego przez rząd Ferenca Gyurcsanya pod koniec 2005 roku, było od kilku lat celem rządu Viktora Orbana.

