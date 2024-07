Niespodziewana korekta przychodów Ryanaira

Najnowsza prognoza Ryanaira dotycząca cen biletów znacząco odbiega od deklaracji sprzed pięciu miesięcy, że latem może być konieczne ich podniesienie nawet o 10 proc. Brak chętnych na usługi lotnicze zmusił przewoźnika do wprowadzenia obniżek cen biletów.

Największa linia lotnicza w Europie pod względem liczby obsłużonych pasażerów, poinformowała w poniedziałek, że średnia cena ​​jej biletów w okresie do kwietnia do czerwca spadła o prawie 15 proc. w porównaniu do cen z tego samego okresu 2023 roku. Wszystko po to, by samoloty miały pełne obłożenie.

Więcej pasażerów, niższe przychody

„Chociaż popyt w 2 kwartale jest silny, ceny pozostają niższe, niż oczekiwaliśmy i obecnie spodziewamy się, że ceny w 2 kwartale będą znacznie niższe niż latem ubiegłego roku” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Ryanair Michael O’Leary, odnosząc się do kluczowego okresu lipiec-wrzesień.

Ryanair odnotował 46-procentowy spadek zysków w pierwszym kwartale roku, do kwoty 360 milionów euro, pomimo 10-procentowego wzrostu liczby pasażerów. Ryanair jako przyczyny tej sytuacji wskazał niefortunny termin przerwy wielkanocnej, która w tym roku częściowo przypadła na marzec oraz konieczności zwiększenia zachęt cenowych, niż firma się spodziewała. Linia lotnicza miała również wyższe koszty operacyjne: oszczędności pochodzące z tańszego paliwa zostały zniwelowane przez rosnące koszty personelu i inne koszty związane z opóźnieniami ze strony Boeinga.

Problemy z dostawami od Boeinga

Kolejną kwestią mającą wpływ na zyski Ryanaira są opóźnienia w dostawach samolotów. Przewoźnik wciąż czeka na kolejne samoloty 737 Max od Boeinga. O ile dostawy samolotów będą realizowane w obecnym tempie, spółka zakłada, że ruch w całym roku wzrośnie o 8 proc. Ryanairowi brakuje jeszcze około 20 samolotów do realizacji kontraktu.

Ryanair traci na giełdzie

Ryanair jest pierwszą dużą europejską linią lotniczą, która ogłosiła wyniki finansowe za kwartał. Akcje Ryanair spadły w poniedziałek rano o 13 proc., co stanowi największy spadek w ciągu dnia od maja 2020 roku.