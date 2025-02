Francuzi kuszą Polskę udziałami w Airbusie. Najpierw jednak Warszawa musi coś zamówić

Prezes francuskiego koncernu lotniczo-zbrojeniowego Airbus Guillaume Faury ma udać się w najbliższych tygodniach do Polski. Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu skłania rząd w Warszawie do tego, by zamiast amerykańskich samolotów, kupować europejskie - pisze we wtorek “Le Monde”.