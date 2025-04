80 zamienionych systemów i jedna misja: uniezależnić się od Zachodu

Rosyjscy inżynierowie dokonali niemal cudu – wymienili aż 80 zagranicznych komponentów. Od awioniki po silniki, wszystko zaprojektowano i wyprodukowano lokalnie. Sercem maszyny są nowe, turbowałowe silniki PD-14, z których Rosja jest szczególnie dumna. Oznacza to jedno: żadnych sankcji, żadnych opóźnień w dostawach, pełna kontrola nad produkcją.

Pierwszy lot to dopiero początek. Co dalej z MS-21?

Samolot wzbił się w powietrze na 75 minut, osiągając prędkość 580 km/h i pułap 3 tys. metrów. To początek intensywnych testów fabrycznych. W ich trakcie sprawdzane będą m.in. nowe systemy elektryczne i klimatyzacyjne. Celem jest doprowadzenie maszyny do pełnej certyfikacji jeszcze w tym roku.

Od projektu do pasażerów: czym jest MS-21?

Irkut MC-21 (lub MS-21) to seria nowoczesnych rosyjskich samolotów średniego zasięgu, które mogą przewozić od 132 do 211 pasażerów. Projekt opracowano wspólnie przez firmę Irkut i biuro konstrukcyjne Jakowlewa. Nazwa МС-21 to skrót od „Magistralnyj Samolot 21 wieka”, co oznacza „samolot liniowy XXI wieku”. Prędkość przelotowa maszyny wynosi 870 km/h, a maksymalny zasięg to od 6000 do 6400 km – to parametry, które pozwalają konkurować z zachodnimi odpowiednikami.

Nowa era rosyjskiego lotnictwa. MS-21 i SSJ New mają zastąpić Airbusa i Boeinga

Już w 2025 roku ma ruszyć seryjna produkcja dwóch kluczowych samolotów: MS-21 i SSJ New. To właśnie te maszyny mają docelowo zastąpić zachodnie konstrukcje w rosyjskich liniach lotniczych. Choć droga do pełnej niezależności będzie długa, kolejny krok został właśnie wykonany – i to z rozmachem.