Reforma przepisów regulujących prawa pasażerów linii lotniczych

Klimczak przewodniczy posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za transport. Jednym z głównym tematów spotkania w Luksemburgu jest reforma przepisów regulujących prawa pasażerów linii lotniczych. Polska prezydencja zaproponowała wydłużenie do czterech godzin czasu opóźnienia, po jakim pasażerom linii lotniczych przysługuje odszkodowanie. Ma to zapobiec odwoływaniu lotów i zwiększyć szanse na dotarcie podróżujących do celu.

Wyższe odszkodowania dla wszystkich

Jak powiedział minister, polska prezydencja zaproponowała też, aby były wyższe odszkodowania dla "wszystkich tych, którzy spotkają się z odwołanym lotem lub opóźnionym lotem".

Czy skończy się chodzenie pasażerów po sądach ?

"Po 21 latach wreszcie jest szansa na zamknięcie tematu i wprowadzenie jasnych, czytelnych przepisów dla wszystkich, którzy podróżują nie tylko po Europie, ale także po świecie. Wreszcie skończy się chodzenie po sądach" - zaznaczył.

"Proponujemy dzisiaj 30 zmian, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. To będzie m.in. wyższe odszkodowanie, określone liczby godzin opóźnionych lotów, ale także możliwość korekty nazwy swojego nazwiska na bilecie, podróż bez niespodzianek, czyli opieka nad tym pasażerem, któremu lot został odwołany i wiele innych" - wymieniał.

"Tak naprawdę chcemy zadbać od A do Z o pasażera, który dotychczas był niezaopiekowany i zagubiony w gąszczu przepisów" - powiedział Klimczak.