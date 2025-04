Irlandzki przewoźnik, a konkretnie dwie należące do niego spółki, Ryanair DAC i Ryanair Sun z siedzibą w Warszawie, zaskarżyły w 2021 r. Komisję Europejską do Sądu UE za to, że w grudniu 2020 r. wyraziła zgodę na pomoc państwową dla LOT-u.

Pomoc publiczna dla LOT-u – na jakich zasadach?

Chodziło o dwa przedstawione przez Polskę wnioski o wypłatę środków pomocowych dla przewoźnika krajowego w łącznej wysokości 650 mln euro (2,9 mld zł). Obejmowały one pożyczkę subsydiowaną w wysokości 400 mln euro (ok. 1,8 mld zł) oraz pomoc finansową, czyli tzw. zastrzyk kapitałowy dla LOT-u w wysokości 250 mln euro (ok. 1,1 mld zł).

Środki te miały poprawić sytuację finansową LOT-u oraz zrekompensować przewoźnikowi straty poniesione z powodu pandemii, kiedy państwa członkowskie wprowadziły ograniczenia w podróżach i przemieszczaniu się obywateli Wspólnoty.

Czy KE należycie zbadała zasadność pomocy dla LOT-u?

KE wyraziła zgodę na udzielenie przez Polskę pomocy przewoźnikowi, ale Ryanair zaskarżył tę decyzję argumentując m.in., że Komisja w niewystarczający sposób zbadała charakter przyznanych przez Warszawę środków pomocowych. Ryanair w szczególności zarzucił KE, że nie wykazała czy LOT kwalifikował się do objęcia pomocą na dokapitalizowanie i nie sprawdziła czy aby nie powinny zostać zastosowane inne, wprowadzające mniejsze zakłócenia środki pomocowe.

Zdaniem Irlandczyków KE nie oceniła odpowiednio m.in. także proporcjonalności przyznanej LOT-owi kwoty ani tego, jak taka pomoc może wpłynąć na zakłócenie konkurencji na rynku. Ryanair oskarżył też KE, że naruszyła jego prawa odmawiając wszczęcia formalnego postępowania, aby zbadać kwestię przyznania liniom lotniczych tych środków.

Decyzja Sądu UE w sprawie skargi Ryanaira

W środę Sąd UE odrzucił skargę Ryanaira przeciwko KE zarówno w kwestii rzekomego niepełnego zbadania charakteru przyznanych LOT-owi środków, jak i odmowy wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Sąd nie dopatrzył się także uchybienia przez KE obowiązkowi należytego uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

"PLL LOT z satysfakcją przyjmują rozstrzygnięcie sądu, który nie dopatrzył się nieprawidłowości przedstawianych przez skarżących. Wyrok sądu utwierdza PLL LOT w przekonaniu co do prawidłowości decyzji Komisji Europejskiej, a co za tym idzie zgodności z prawem udzielonej PLL LOT pomocy publicznej" - przekazał w środę PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Ryanair przegrywa kolejną bitwę

To nie pierwsza tego typu skarga wniesiona przez irlandzkiego przewoźnika przeciwko Komisji Europejskiej. W lutym Sąd UE odrzucił skargę Ryanaira dotyczącą pomocy publicznej udzielonej przez Portugalię krajowemu przewoźnikowi TAP na ratowanie go w kontekście pandemii. W lipcu 2024 r. odrzucona została także skarga Irlandczyków na pomoc publiczną przyznaną z kolei przez Austrię liniom Austrian Airlines (AUA). Tu także środki miały zrekompensować przewoźnikowi szkody wynikające z odwołania lub reorganizacji lotów w czasie pandemii Covid-19.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)