Uruchomiono dodatkowy system zasilania

Minister zaznaczył, że lotnisko dysponuje dodatkowym systemem zasilania i stara się go uruchomić, aby przywrócić swoją działalność.

Przekazał, że nie ma żadnych oznak, jakoby pożar został spowodowany umyślnie.

Loty przekierowane do innych portów

Część lotów w piątek została przekierowana na lotnisko Gatwick pod Londynem, drugie największe w kraju, a także na Stansted, lotnisko Birmingham, a nawet paryskie Charles de Gaulle.

Służby prasowe Heathrow poinformowały nad ranem w piątek, że lotnisko będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę. Ostrzegły także, że pasażerowie powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia w najbliższych dniach.

Pożar transformatora

W nocy z czwartku na piątek straż pożarna poinformowała, że na podstacji w miejscowości Hayes zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecono mieszkańcom, by nie otwierali okien z powodu dymu. Do akcji gaszenia pożaru skierowano 70 strażaków i 10 wozów strażackich. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. W piątej ok. godz. 9 rano czasu polskiego straż przekazała, że pożar jest już pod kontrolą.

Największe lotnisko w Europie

Port lotniczy Heathrow jest największym lotniskiem pod względem liczby pasażerów w Europie. W piątek miało obsłużyć ok. 290 tys. podróżujących.

Polski przewoźnik odwołuje loty na Heathrow

Piątkowe loty do Londynu na Heathrow zostały odwołane z powodu awarii zasilania - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Według służb prasowych Heathrow lotnisko ma być zamknięte do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej.

"Z powodu awarii zasilania na londyńskim lotnisku Heathrow wywołanej pożarem został wydany NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych - PAP) o zamknięciu lotniska do końca dnia. W związku z tym następujące rejsy zostają odwołane: LO286 LHR–WAW, LO281/LO282 WAW–LHR–WAW. Na chwilę obecną popołudniowa rotacja LO279/LO280 jest zagrożona odwołaniem – oczekujemy na informację od służb UK" - poinformował Moczulski na platformie X.