Bezzałogowy dron cargo na start!

Lot trwał 26 minut i przebiegł bez zakłóceń, co potwierdziło stabilność i niezawodność maszyny. Yitong TP1000, ważący 3,3 tony, wyróżnia się dużą przestrzenią ładunkową o pojemności 7 m³ oraz tylnym włazem, który ułatwia szybkie załadunki i rozładunki. Dzięki temu idealnie nadaje się do integracji z systemami transportu lądowego.

Nowy lider wśród dronów transportowych

TP1000 zdecydowanie przewyższa swojego poprzednika, dron cargo model TP500, nie tylko pod względem ładowności, ale także zasięgu operacyjnego. Jest to dowód na dynamiczny rozwój chińskiej branży lotniczej i rosnące ambicje w dziedzinie transportu bezzałogowego.

Ratunek w nagłych sytuacjach

Dron nie tylko ułatwi logistykę, ale także znajdzie zastosowanie w akcjach ratunkowych. Dzięki inteligentnemu systemowi zrzutu ładunku TP1000 może dostarczać pomoc humanitarną i sprzęt ratunkowy w trudno dostępne rejony, na przykład po klęskach żywiołowych.

Chiny stawiają na drony transportowe

Bezzałogowy TP1000 wpisuje się w szerszy trend wzrostu rynku niskopułapowego transportu lotniczego w Chinach. Prognozy wskazują, że sektor ten osiągnie wartość 1,5 biliona juanów (około 209 miliardów dolarów) do końca 2025 roku, a do 2035 roku może wzrosnąć do 3,5 biliona juanów. W związku z tym chińskie firmy intensywnie inwestują w rozwój i certyfikację nowych maszyn.

Komercyjny sukces już na horyzoncie

Producent już pozyskał 30 zamówień na TP1000 od największych chińskich przewoźników, takich jak ZTO Express i Asian Express Aviation. Pierwsze dostawy planowane są na 2026 rok, po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów lotniczych. To potwierdza rosnące zapotrzebowanie na bezzałogowe systemy transportowe, które mogą zrewolucjonizować logistykę zarówno w Chinach, jak i na całym świecie.