Krzysztof Pietrzykowski, prezes POLREGIO, podkreślał, że polska kolej przeżywa obecnie swoisty renesans. Zwracał uwagę, że z roku na rok liczba pasażerów rośnie, co - choć cieszy przewoźników - stawia też przed całą branżą nowe wyzwania.

POLREGIO - potęga kolei lokalnej

Jak wskazywał, aż 80 proc. podróżnych korzysta z połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, obsługiwanych w dużej mierze właśnie przez POLREGIO. Zdaniem Pietrzykowskiego, spółka ta odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, zapewniając dostęp do transportu mieszkańcom wielu obszarów, również na liniach niezelektryfikowanych. Dzięki temu pasażerowie mogą sprawnie dotrzeć do szkoły, lekarza czy pracy.

Transport jako system krwionośny gospodarki
Transport jako system krwionośny gospodarki

Zobacz również

Prezes POLREGIO zaznaczał, że jednym z głównych wyzwań sektora pozostaje zapewnienie nowoczesnego taboru, w tym także pojazdów dostosowanych do obsługi tras niezelektryfikowanych. W Polsce takich linii jest obecnie 37 proc. i potrzeba tam rozwiązań ograniczających wykluczenie komunikacyjne.

Strategiczna rola POLREGIO w rozwoju państwa

Pietrzykowski podkreślał również konieczność strategicznego podejścia do roli POLREGIO, które w ubiegłym roku przewiozło ponad 100 mln pasażerów. Jego zdaniem spółka powinna być uwzględniona w ogólnopaństwowych strategiach rozwoju transportu, obok innych kluczowych podmiotów kolejowych.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.