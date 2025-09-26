Krzysztof Pietrzykowski, prezes POLREGIO, podkreślał, że polska kolej przeżywa obecnie swoisty renesans. Zwracał uwagę, że z roku na rok liczba pasażerów rośnie, co - choć cieszy przewoźników - stawia też przed całą branżą nowe wyzwania.

POLREGIO - potęga kolei lokalnej

Jak wskazywał, aż 80 proc. podróżnych korzysta z połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, obsługiwanych w dużej mierze właśnie przez POLREGIO. Zdaniem Pietrzykowskiego, spółka ta odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, zapewniając dostęp do transportu mieszkańcom wielu obszarów, również na liniach niezelektryfikowanych. Dzięki temu pasażerowie mogą sprawnie dotrzeć do szkoły, lekarza czy pracy.

Prezes POLREGIO zaznaczał, że jednym z głównych wyzwań sektora pozostaje zapewnienie nowoczesnego taboru, w tym także pojazdów dostosowanych do obsługi tras niezelektryfikowanych. W Polsce takich linii jest obecnie 37 proc. i potrzeba tam rozwiązań ograniczających wykluczenie komunikacyjne.

Strategiczna rola POLREGIO w rozwoju państwa

Pietrzykowski podkreślał również konieczność strategicznego podejścia do roli POLREGIO, które w ubiegłym roku przewiozło ponad 100 mln pasażerów. Jego zdaniem spółka powinna być uwzględniona w ogólnopaństwowych strategiach rozwoju transportu, obok innych kluczowych podmiotów kolejowych.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.