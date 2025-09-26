Kolej wzmacnia polski biznes

Jak wyjaśniał, sercem są węzły komunikacyjne, główne linie – takie jak autostrady i magistrale kolejowe, pełnią rolę tętnic, a regionalne drogi i linie kolejowe można porównać do żył.

Wielopolski podkreślał, że brak sprawnego transportu osłabia całą gospodarkę, dlatego konieczne są stałe i płynne inwestycje w infrastrukturę. Zwracał uwagę, że Polska korzysta z dostępu do morza i dużych terminali kontenerowych, które pozwalają na dalszą dystrybucję towarów koleją oraz transportem drogowym.

Na inwestycjach w kolej korzystają różne projekty

Prezes Multiconsult Polska wskazywał, że na inwestycjach w transport korzystają nie tylko firmy projektowe czy budowlane, ale również cała gospodarka, która dzięki nim rozwija się stabilniej.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.