Opony sezonowe czy całoroczne? Dylemat polskich kierowców

Reklama

„Opony całoroczne są dobrym rozwiązaniem dla kierowców poruszających się głównie po miastach i w łagodniejszych warunkach zimowych,” mówi Pryczek. „Jednak zimowe opony pozostają niezbędne dla bezpieczeństwa na zaśnieżonych i oblodzonych drogach, szczególnie poza miastami.”

Prezes Goodyear zauważa również, że polski rynek wciąż charakteryzuje się sezonowością. Mimo łagodniejszych zim w ostatnich latach nagłe opady śniegu wciąż zaskakują kierowców, co wpływa na wzrost zainteresowania oponami zimowymi.

Reklama

Zmiany klimatyczne a rynek oponiarski

Jednym z kluczowych tematów rozmowy były zmiany klimatyczne i ich wpływ na branżę. Pryczek wskazuje, że chociaż zimy w Polsce stają się coraz łagodniejsze, wciąż występują okresy nagłych opadów śniegu i oblodzeń. W przyszłości łagodny klimat może jednak wpłynąć na popularność opon całorocznych.

Prezes podkreślił również rosnące znaczenie ekologii w przemyśle oponiarskim. Goodyear pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na produkcję opon z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Przykładem jest opona w 90% wykonana z takich surowców, a celem firmy na 2030 rok jest stworzenie opony w pełni ekologicznej.

„Surowce wykorzystywane w produkcji to m.in. kauczuk naturalny z mniszka lekarskiego, krzemionka ze spalania łusek ryżowych czy olej sojowy. To przykład innowacji, które odpowiadają na wyzwania klimatyczne i zmieniają przyszłość branży,” dodaje Pryczek.

Elektromobilność i jej wpływ na przemysł oponiarski

Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych stawia przed producentami opon nowe wyzwania. Według Pryczka samochody elektryczne różnią się od spalinowych większą masą i momentem obrotowym, co wymaga dostosowania opon do specyficznych warunków eksploatacji.

„Samochody elektryczne są cięższe i mają większe wymagania dotyczące przyczepności oraz odporności na zużycie. Opony muszą być też cichsze, by zapewnić komfort akustyczny, a jednocześnie zmniejszać opory toczenia, co przekłada się na zasięg pojazdu.”

Goodyear oferuje uniwersalne rozwiązania, które sprawdzają się zarówno w pojazdach elektrycznych, hybrydowych, jak i spalinowych, co upraszcza wybór dla konsumentów i redukuje komplikacje w magazynowaniu dla dystrybutorów.

Produkcja opon w Polsce – szanse i wyzwania

Polska pozostaje ważnym graczem na mapie europejskiego przemysłu oponiarskiego. Fabryka Goodyear w Dębicy to największy zakład firmy w Europie. Pryczek podkreśla, że zakład wyróżnia się nie tylko konkurencyjnymi kosztami produkcji, ale przede wszystkim wysoką jakością i zaawansowaniem technologicznym.

„Produkcja w Polsce nadal się opłaca, choć wyzwaniem jest konkurencja ze strony Azji, zwłaszcza w segmencie tańszych opon. My jednak stawiamy na jakość i innowacje, co pozwala nam konkurować z globalnymi graczami.”

Wyjątkowe wyzwania: pandemia i konflikty zbrojne

Pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie miały istotny wpływ na globalny rynek opon. Przerwane łańcuchy dostaw i brak surowców, takich jak kauczuk syntetyczny czy sadza, zmusiły producentów do szybkiego dostosowania się do nowych realiów. Fabryka w Dębicy jednak nie przerywała produkcji, co pokazuje jej elastyczność i zdolność do radzenia sobie w trudnych warunkach.

Przyszłość rynku motoryzacyjnego w Polsce

Polska, z jednym z najwyższych średnich wieków samochodów w Europie (12-14 lat), wciąż bazuje na rynku pojazdów używanych. Pryczek zauważa, że użytkownicy starszych samochodów często wybierają opony budżetowe, co sprawia, że marka Dębica pozostaje liderem w tym segmencie.

„Siła marki Dębica opiera się na zaufaniu pokoleń kierowców. To wciąż dominujący gracz w Polsce, oferujący dobrą jakość w przystępnej cenie,” podkreśla prezes.

Rozmowa z Jackiem Pryczkiem rzuca światło na kluczowe wyzwania i trendy w przemyśle oponiarskim w Polsce i na świecie. Od adaptacji do zmian klimatycznych, przez rozwój elektromobilności, po wpływ globalnych kryzysów – branża ta pokazuje, że innowacje i jakość mogą być odpowiedzią na konkurencję i zmieniające się warunki rynkowe. Polska fabryka Goodyear to przykład, że produkcja w Europie może się opłacać, jeśli stawia się na zaawansowaną technologię i dostosowanie do potrzeb klientów.