Jednocześnie hakerzy zaatakowali inną giełdę Bitfinex, a największym ich sukcesem było „obrabowanie” południowokoreańskiej giełdy wymiany kryptowalut Youbit. Wszystko to zdarzyło się jednego dnia. W przeszłości już wiele razy dochodziło do kradzieży bitcoinów i proceder ten nadal kwitnie.

Koreańska giełda wymiany kryptowalut Youbit ogłosiła w miniony wtorek bankructwo w kilka godzin po ataku na nią niezidentyfikowanych hakerów. Zarząd tej giełdy stwierdził też, że w najbliższych dniach wypłaci 75 proc. wartości środków wszystkim posiadaczom rachunków, a pozostałą cześć ich lokat - dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego. Nie jest to ani pierwszy, ani też niestety ostatni przypadek kradzieży bitcoinów na wielką skalę. Internetowy tygodnik Diar opublikował niedawno zestawienie wszystkich przypadków kradzieży bitcoinów od czerwca 2011 r. do początku grudnia 2017 r. (bez uwzględnienia najnowszego ataku na południowokoreańską giełdę Youbit). Okazuje się, że w tym okresie łupem internetowych rabusiów padło aż 1,6 mln bitcoinów o wartości rynkowej 546 876 604 USD. Innymi słowy jeden na 10 bitcoinów (z całkowitej ich podaży 16,7 mln) będących obecnie w obiegu na giełdach kryptowalut pochodzi z kradzieży.

Na początku grudnia bieżącego roku doszło do równie spektakularnej kradzieży bitcoinów, jak ostatnio w przypadku giełdy Youbit. Jednak tym razem poszkodowanym nie była podobna giełda, lecz spółka zrzeszająca tzw. minerów NiceHash, która straciła 4 700 bitcoinów o wartości 62 mln dolarów. Była to stosunkowo niewielka strata w porównaniu np. z kradzieżą bitcoinów dokonaną przez hakerów w 2014 roku na Mt.Gox, mega-giełdzie pośredniczącej w handlu tą kryptowalutą między różnymi giełdami. Wtedy hakerom udało się „podprowadzić” aż 650 tysięcy bitcoinów o wartości ponad 350 mln dol.

Skradzione bitcoiny, z jednej giełdy zajmującej się handlem kryptowalutami, trafiają zwykle do innej, specjalnie utworzonej w celu „wyprania” tych środków i następnie skierowania ich do legalnego obrotu. Tak też było w przypadku wspomnianej kradzieży bitcoinów z giełdy Mt.Gox, które potem jakimś cudem trafiły na giełdę BTC. Śledczy w wielu krajach, którzy zajmowali się tą sprawą, dopiero w połowie 2017 r. odkryli kierunek transferu tych skradzionych bitcoinów i giełda BTC została przez odpowiednie urzędy w USA zablokowana, a jej prezes trafił do więzienia. Wymianę większych ilości bitcoinów na dolary lub inną walutę można dokonać jedynie za pośrednictwem giełdy lub legalnie funkcjonujących internetowych kantorów wymiany. Muszą one przestrzegać obowiązującego w danym państwie ustawodawstwa, zakazującego prania nieleganie uzyskanych pieniędzy, także kryptowalut. A to oznacza konieczność identyfikacji klientów, zarówno sprzedających jak i kupujących daną walutę. Nie oznacza to jednak, że coraz łatwiej można obecnie kontrolować obieg skradzionych kryptowalut i wyłapywać co mniej sprytnych internetowych rabusiów. Ci ostatni, dzięki stałemu postępowi technologicznemu i istniejącym lukom w prawodawstwie poszczególnych państw, ciągle znajdują nowe sposoby kradzieży bitcoinów i innych walorów, będących przedmiotem transakcji na licznych giełdach internetowych.

