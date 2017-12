„Oceniam jego oświadczenie jako banalne dążenie do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Państwowa Służba Fiskalna przeprowadziła kontrolę i potwierdziła, że Danyluk nie zapłacił 700 tys. hrywien (ok. 88 tys. złotych) podatku. Powinien to zapłacić albo pójść do więzienia” – powiedział Łucenko.

W czwartek Danyluk obwinił Prokuraturę Generalną Ukrainy o przeciąganie śledztw w sprawie byłego kierownictwa i właścicieli znacjonalizowanego w 2016 roku największego banku Ukrainy, Prywatbanku, ministerstwa finansów i Narodowego Banku Ukrainy oraz ich doradców.

„Domagam się dymisji prokuratora Jurija Łucenki” – powiedział minister finansów.

W czwartek sąd w Londynie zamroził środki byłych właścicieli Prywatbanku, Ihora Kołomojskiego i Hennadija Boholubowa. Wcześniej przeciwko nim i ich doradcom wszczęto śledztwa o doprowadzenie banku do niewypłacalności i wyprowadzanie z niego pieniędzy.

Danyluk oświadczył wówczas, że decyzja londyńskiego sądu zapadła „nie dzięki wsparciu prokuratury, a pomimo wszelkich prób prokuratury, by zaszkodzić temu procesowi”.

