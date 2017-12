"Na dzień przed giełdowym debiutem, poznańska spółka R22, poprzez spółkę zależną ze swojego segmentu hostingowego, podpisała umowę inwestycyjną na zakup 100% udziałów w podmiocie będącym właścicielem 18-letniej marki Kei.pl. Tym samym R22 jeszcze przed pierwszym notowaniem akcji na GPW realizuje cele emisyjne pokazując, że świetnie radzi sobie z przejmowaniem stosunkowo 'nowych', jak i już mocno ugruntowanych marek hostingowych" - czytamy w komunikacie.



Wartość transakcji to ok. 22 mln zł. Przejęcie zostanie sfinansowane środkami z publicznej emisji akcji R22, z której spółka pozyskała ponad 61 mln zł, podano także.



"Grupa R22 po przejęciu Kei.pl powiększy swój udział w rynku i umocni się w gronie liderów polskiej branży hostingowej. Kei.pl wypracowała przychody za ostatni zamknięty rok obrotowy 2016 na poziomie ponad 8 mln zł, ma ok. 14 tys. klientów oraz ponad 18 tys. obsługiwanych domen" - czytamy dalej.



Dodatkową korzyścią z transakcji dla R22 jest także posiadane przez Kei.pl nowoczesnego data center w Krakowie o powierzchni ok. 1000 m2, wskazano także.



W skład marek hostingowych Grupy R22, powstałych historycznie na bazie poznańskiego Ogicom, wchodzą wcześniej przejęte marki: Domeny.pl, Hekko.pl, SuperHost.pl, Biznes-Host.pl, Active24, a w drugim półroczu 2017 roku także Linuxpl.com i FutureHost.



"Akwizycja to proces znacznie wykraczający poza zaproponowanie odpowiedniej ceny. W toku wieloletniej praktyki wypracowaliśmy unikatowe know-how, dotyczące prowadzenia negocjacji, zawierania umowy, finansowania, ale także integracji kupionych biznesów, bez której nie udałoby się uzyskać efektów synergicznych. To właśnie sprawność działań wykonywanych po dokonaniu transakcji sprawia, że operacja tego rodzaju przynosi spodziewane korzyści" - powiedział prezes, założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

