Strata operacyjna wyniosła 3,55 mln zł wobec 5,16 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 3,4 mln zł wobec 5,03 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,65 mln zł w 2023 r. wobec 2,53 mln zł rok wcześniej.

"Za nami bardzo pracowity i udany pod kątem działalności operacyjnej okres. Na początku 2023 roku kurs spółki oscylował w granicach 5 złotych przy bardzo mizernych obrotach, zaś w nowy rok weszliśmy z kursem na poziomie 12 zł, z inwestorem instytucjonalnym na pokładzie i kapitałem pozyskanym na dalszy rozwój - przy niekorzystnym sentymencie wokół branży. Co więcej, pozyskaliśmy bardzo mocnego zagranicznego partnera i kolejne miliony na rozwój, tym razem naszej głównej produkcji. Sytuacja Gaming Factory na przestrzeni kilkunastu miesięcy zmieniła się diametralnie. Aktualnie firma jest w lepszej kondycji niż kiedykolwiek. Koncentracja na własnych zespołach produkcyjnych, marketingowych czy testerskich okazała się słusznym krokiem i przynosi coraz lepsze efekty. Zatrudnienie w strukturach naszej firmy urosło do około 50 osób. Nasz zespół jest bardzo doświadczony i zaangażowany, co bardzo mnie cieszy. Przed nami bowiem kluczowe miesiące w historii firmy, wszyscy jesteśmy na to gotowi" - powiedział prezes Mateusz Adamkewicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku było ogłoszenie i "entuzjastyczne" przyjęcie przez graczy i media "Japanese Drift Master" - najważniejszej produkcji spółki.

"Premiera flagowego tytułu jest zaplanowana na ten rok, a główną wersję poprzedzi jeszcze letni prolog. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to przy braku większych premier i dużych inwestycjach w rozwój zespołu w 2023 roku pozostaliśmy pod kreską. Dodatkowo w związku z pełną koncentracją na 'JDM' musieliśmy podjąć niełatwe decyzje o wstrzymaniu czy zaniechaniu kilku produkcji, co również miało negatywny wpływ na wyniki za ubiegły rok. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na naszej najważniejszej premierze, co powinno radykalnie przełożyć się na wyniki już za 2024 rok oraz dalszy dynamiczny rozwój naszej firmy" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 3,27 mln zł wobec 5,42 mln zł straty rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

(ISBnews)