"Zgodnie z naszą polityką dywidendową do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczamy do 50% skonsolidowanego zysku netto. Tak też powinno być w 2018 r." - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Parkietu".



Prezes przedstawił też cele PGNiG na ten rok.



"Jeśli miałbym wymienić tylko trzy cele, które chcemy osiągnąć w najbliższym roku, będą to: zakup udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, budowa pozycji na rynku LNG, w tym podpisanie nowych kontraktów krótko- i średnioterminowych na dostawy gazu skroplonego, a wreszcie mocne zaangażowanie grupy w walkę ze smogiem. To ostatnie będzie konsekwencją wdrożenia nowych produktów przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz intensyfikacji działań Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przyłączeń nowych odbiorców do sieci" - wskazał Woźniak.



W czerwcu 2017 r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mld zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

