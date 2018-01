Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji ma poprawić funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz usprawnić działalność jego regulatora – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak podkreśla CIR, jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze. Chodzi np. o huragan lub powódź. Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany SMS z informacją o zagrożeniu. Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów publicznej sieci komórkowej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze.

Inne proponowane zmiany to m.in. wprowadzenie nowej formy zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych - tzw. dokumentowej. Wprowadzone mają zostać zmiany w przepisach dotyczące usług o podwyższonej opłacie. Proponuje się nałożenie na dostawców tych usług dodatkowych obowiązków. Użytkownicy zyskają natomiast narzędzia do blokowania niechcianych usług o podwyższonej opłacie. Zakazane ma zostać oferowanie na rynku usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru usług prowadzonego przez Prezesa UKE.

Nowelizacja ma jednocześnie ułatwić świadczenie przez samorządy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Zlikwidowane zostaną też stałe polubowne sądy konsumenckie przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

>>> Czytaj też: Cywilizacja i finanse – związek na tysiąclecia