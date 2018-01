"Znamy wszystkie nasze nieruchomości, które przeznaczymy pod projekty logistyczne. Projekt pokażemy za dwa miesiące" - powiedział Mamiński.

Prezes PKP SA powiedział, że to "dzięki pracy przy wykazie gruntów, który przygotowujemy na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości, będziemy mieli zinwentaryzowane wszystkie nieruchomości kolejowe".

Według Mamińskiego zostaną one podzielone na cztery grupy. Jak powiedział prezes PKP SA, "pierwsza, najważniejsza, trafi do KZN, który będzie wybierał te przydatne pod budowę mieszkań".

"Inne nieruchomości trafią do projektu budowy centrów logistycznych" - dodał Mamiński. Jak tłumaczył, trzecią grupą nieruchomości są te, które trafią spółki Xcity Investment, która zajmie się budową centrów handlowych, biurowców. "Czwartą grupę stanowią nieruchomości do zbycia, co do których nie będzie możliwości ich zagospodarowania przez PKP" - dodał.

Mamiński powiedział, że PKP SA mają już" wytypowaną dużą grupę nieruchomości dla Xcity". Ta spółka z Grupy PKP SA "będzie budowała biurowce i mieszkania komercyjne na własnych działkach. "Zrobimy to we własnym zakresie, bez inwestorów zewnętrznych" - mówił.

"Będziemy budować m.in. Gdynię Międzytorze, to będzie ogromny projekt, który będzie jednocześnie mieszkaniówką komercyjną, biurowcami oraz hotelem" - wymienił prezes spółki.

W piątek PKP SA przekazały na potrzeby Mieszkania plus 108 nieruchomości zlokalizowanych w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców na terenie całego kraju. Do końca czerwca br. przekaże do KZN kolejne wykazy nieruchomości w 700 polskich miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, które będzie można wykorzystać na Mieszkanie plus.

PKP SA już wcześniej przekazały grunty na rzecz tego programu. Łącznie to 238 nieruchomości, o powierzchni prawie 600 ha i szacunkowej wartości ok. 1,3 mld.

Krajowy Zasób Nieruchomości, który zarządza gruntami przekazanymi na rzecz Mieszkania plus, w terminie 180 dni od przekazania wykazów wybierze te nieruchomości, którymi będzie zainteresowany, a w ciągu kolejnych 180 dni potwierdzi swoje zainteresowanie i przystąpi do kupna gruntów od PKP SA. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz