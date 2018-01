Kodakcoin będzie „kryptowalutą dla świata fotografii, która umożliwi autorom zdjęć i agencjom większą kontrolę w zarządzaniu prawami do zdjęć”.

Inwestorzy rzucają się dziś na każde aktywa związane z cyfrową walutą lub technologią blockchain, na której są one oparte – bez względu na to, jak wątłe jest to powiązanie. Znamy przykłady małych spółek, związanych dotychczas z biustonoszami sportowymi, sokami owocowymi czy herbatą, które podjęły ten krok, po czym ceny ich akcji gwałtownie wzrosły.

Nazwa Kodak była kiedyś synonimem filmu fotograficznego. Firma w 2013 roku wyszła z bankructwa po tym, jak sprzedała większość swoich patentów różnym firmom, w tym Apple i Microsoftowi. Spółka skupia obecnie swoją działalność na fotografii cyfrowej i wydrukach, a także na udzielaniu licencji.

