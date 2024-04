Zysk operacyjny wyniósł 30,93 mln zł wobec 45,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 42,01 mln zł wobec 53,74 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W 2023 roku cała branża IT odczuwała negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, które miało hamujący wpływ na proces digitalizacji przedsiębiorstw. Jednak my zwiększyliśmy przychody o 26% rok do roku, realizując założenia naszej 'strategii na lata 2022-2026', zgodnie z którą wzrost ten ma wynosić średnio od 25% do 35% rocznie. Na zrealizowaną sprzedaż wpływ miała zarówno liczba nowo pozyskanych klientów, rosnąca baza wszystkich aktywnych w minionym roku klientów oraz znaczące wzrosty sprzedaży w USA i Skandynawii. Musieliśmy jednak także - podobnie jak większość firm IT na całym świecie - skonfrontować się z szeregiem wyzwań i rosnącymi kosztami. W naszym przypadku wpływ na wyższe koszty miało przede wszystkim świadome utrzymanie tzw. ławki, która w 2023 roku stanowiła 6% kosztów bezpośrednich vs. 2% we wcześniejszych okresach oraz umocnienie się złotówki w stosunku do dolara, euro i funta. Finalnie, powyższe czynniki przełożyły się na niższą niż w 2022 roku rentowność na poziomie EBITDA. Po rekordowym wyniku w 2022 roku marża EBITDA za 2023 rok znalazła się nieznacznie poniżej celu z naszej strategii, który zakłada przedział 11%-14%" - powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 416,11 mln zł w 2023 r. wobec 331,45 mln zł rok wcześniej.

W 2023 r. do grona klientów grupy dołączyło 98 nowych firm, a łącznie na koniec omawianego okresu grupa obsługiwała 146 klientów. Nowi klienci zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do grupy, podano w komunikacie.

Reklama

Zdywersyfikowana struktura przychodów

"Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale na geografię ukształtowała się w 2023 r. bez istotnych zmian - rynkami wiodącymi pozostają region DACH (27%), Wielka Brytania (28%), następnie - Polska (16%), Stany Zjednoczone (13%) i Skandynawia (9%). Struktura przychodów ujmowana z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę Spyrosoft również nie uległa znaczącym zmianom" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 11,12 mln zł wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)