Pierwszy lot francuskiego przewoźnika odbędzie się 26 maja. Połączenie będzie obsługiwać linia Air France HOP!, należącą do grupy Air France KLM. Samoloty na tej trasie będą latały codziennie – z Paryża o godz. 9.45, zaś z Wrocławia o 12.15.

„Połączenie do portu im. Charles de Gaulle'a w Paryżu to świetna wiadomość dla pasażerów biznesowych, w tym również osób latających do metropolii obu Ameryk, Afryki i Azji” – powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

To pierwsze bezpośrednie połączenie ze stolicy Dolnego Śląska na lotnisko im. Charles de Gaulle'a, które jest drugim największym portem lotniczym w Europie.

Paryż to szósty regularny kierunek, który w 2018 roku pojawi się w rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska. Nowością są: oferta linii Ryanair do Aten oraz cztery nowe połączenia Wizz Air - do Porto, Kutaisi, Bazylei Miluza i Goeteborga.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

edytor: Jacek Ensztein