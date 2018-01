Janczyk pytany był przez PAP o projekt nowelizacji ustawy o PIT autorstwa resortu finansów, dotyczący opodatkowania wygranych w kasynach. Jak wskazał wiceminister, został on przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

"Obecnie procedowany projekt przewiduje przywrócenie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. w zakresie opodatkowania wygranych w kasynach gry, polegające na całkowitym zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wygranych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych (tzw. grach kasynowych - PAP) i wprowadza to rozwiązanie również do wygranych w grach kasynowych urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa (Totalizator Sportowy - PAP)" - poinformował Janczyk.

Janczyk przypomniał, że obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. przepisy w zakresie opodatkowania wygranych w grach hazardowych przewidują, iż wszystkie wygrane, których jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł, a także wygrane w turnieju gry w pokera, są wolne od podatku dochodowego. Natomiast, wygrane w grach hazardowych powyżej 2280 zł podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

"Przed 1 stycznia 2018 r. wszystkie wygrane uzyskane w grach urządzanych w kasynie były zwolnione z podatku dochodowego. Taka regulacja w sposób nierówny traktowała uczestników gier, bowiem dla wygranych uzyskanych w grach kasynowych, które mają być urządzane przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie takie zwolnienie z podatku dochodowego nie zostało przewidziane" wyjaśnił wiceminister.

"Projektowane przywrócenie zasad opodatkowania wygranych obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. ma polegać na zwolnieniu z podatku dochodowego wszystkich wygranych uzyskanych w grach kasynowych, niezależnie od podmiotu urządzającego grę" - dodał.

Zaznaczył, że projektowana zmiana nie będzie miała żadnego wpływu na opodatkowanie wygranych uzyskanych m.in. w grach liczbowych i loteriach pieniężnych urządzanych przez Totalizator. "Zarówno przed 1 stycznia 2018 r., jak i obecnie, wygrane w tych grach są wolne od podatku dochodowego, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł. Projekt nowelizacji ustawy o PIT przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów nie przewiduje żadnej zmiany w tym zakresie" - poinformował.

Według Janczyka zmiana nie będzie miała wpływu na dochody budżetu państwa. Wiceminister podkreślił, że w przypadku podatku od gier obserwowany jest stały wzrost wpływów podatkowych. "Główny wpływ mają tu dochody z podatku od zakładów wzajemnych online. Przykładowo, za okres styczeń – wrzesień 2017 r. legalni bukmacherzy zadeklarowali podatek na poziomie 180 mln zł, tj. o ok. 200 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r." - tłumaczy wiceminister.

Ocenił, że wprowadzone poprzednią nowelizacją ustawy hazardowej narzędzia są skuteczne. Jego zdaniem wskazują na to m.in. informacje o wpływach podatkowych.

"Dodatkowo, w okresie obowiązywania nowelizacji ustawy organy Krajowej Administracji Skarbowej zajęły ponad 20 tysięcy nielegalnych automatów do gier, a w rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą dokonano ponad 1300 wpisów" - poinformował.

Dodał, że z analiz Ministerstwa Finansów wynika, iż porównując lata 2015 i 2017 wartość legalnego rynku zakładów wzajemnych online wzrosła o ponad 1,6 mld zł (rozumiana jako wartość obstawionych zakładów), co oznacza zmniejszenie szarej strefy z ok. 84 proc. do ok. 62 proc.

