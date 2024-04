Zysk operacyjny wyniósł 15,99 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,5 mln zł w 2023 r. wobec 241,79 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Polski producent ekskluzywnej bielizny damskiej zanotował w 2023 roku 275,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 13,9% przy marży brutto na sprzedaży na poziomie 64,6% Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się r/r o 17,4% i wyniósł niespełna 178 mln zł a zysk operacyjny był wyższy r/r o 23,2% i osiągnął 16 mln zł. Grupa odnotowała również rekordową sprzedaż w Internecie, która r/r wzrosła o 36% do 52,6 mln zł. Nieznacznie niższe w Grupie w porównaniu do ub.r. były: zysk brutto 9,16 mln zł (-8,3% r/r) oraz zysk netto 7,38 mln zł (-8,6% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Sieć salonów sprzedaży

Reklama

W 2023 r. sieć sprzedaży marki Esotiq zmniejszyła się o 8 salonów. Sieć stacjonarnych salonów na koniec ub.r. liczyła 288 placówek, w tym 219 sklepów partnerskich oraz 69 salonów własnych. W Polsce funkcjonowało 266 salonów, a za granicą 22 - w Serbii, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Niemczech, Słowacji i Ukrainie. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esotiq w stosunku do 2022 roku zmniejszyła się o 2,6% i wynosiła 17 775 m2, podano także.

"Nadal stawiamy na dynamiczny rozwój kanałów sprzedaży online poprzez platformy własne oraz marketplaces. Planujemy też zwiększenie powierzchni handlowej w Polsce poprzez nowy model franczyzy depozytowej Esotiq Micro oraz zagraniczne sklepy partnerskie. Wdrażane przez nas nowoczesne technologie usprawniają procesy sprzedażowe nie tylko w internecie, ale również w tradycyjnym handlu. Nasz Esotiq Club, który intensywnie promujemy, zdobywa coraz większą popularność wśród Klientów. Na koniec ub.r. liczył ponad 1,55 mln lojalnych uczestników, co oznacza ok. 15-proc. przyrost r/r. Z kolei aplikację mobilną, która jest nową iteracją klubu lojalnościowego Esotiq, pobrało w ciągu ub.r. ponad 216 tys. klientów a udział transakcji zrealizowanych przez aplikację w całości sprzedaży online wzrósł w ub.r. do 24% (z 13% w roku 2022)" - powiedziała członek zarządu Diana Okular, cytowana w materiale.

W sklepach partnerskich realizowane jest 38% ogółu przychodów, w salonach własnych 23%, w kanale hurtowym i multibrandowym 16%, a w Internecie 20%, podano także.

Esotiq & Henderson umacnia pozycję lidera polskiego rynku bielizny

"Wyniki osiągnięte w 2023 roku dowodzą, iż Grupa Esotiq & Henderson sukcesywnie umacnia pozycję lidera polskiego rynku bielizny. Naszą długofalową misją jest tworzenie komfortowej bielizny podkreślającej indywidualne piękno, sukcesywna modernizacja i rozwój sieci sprzedaży oraz doskonalenie oferty asortymentowej. Naszym celem nadrzędnym jest nadal maksymalizacja sprzedaży przy poprawie marży brutto" - podsumowała Okular.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 8,78 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)