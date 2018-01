WIG 20 zniżkował na zamknięciu o 0,68 proc. do 2.511,27 pkt. WIG poszedł w dół o 0,79 proc. do 64.884,73 pkt, a mWIG 40 spadł o 1,37 proc. do 4.887,38 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 924 mln zł, z czego ponad 686 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PKO BP (110 mln zł). Kurs spółki spadł o 0,7 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły na zamknięciu notowania LPP (-5,0 proc.), a wzrostom przewodziło Asseco Poland (+2,0 proc.).

O 0,1 proc. wzrósł na zamknięciu kurs Alior Banku. W związku z polepszeniem się pozycji kapitałowej Alior Bank aktualizuje cele strategiczne i plany kapitałowe - poinformował bank w komunikacie. Bank podnosi m.in. cel ROE na 2020 r. do 16,2 proc., po uwzględnieniu m.in. scenariusza wzrostu stóp proc. zgodnego z konsensusem, wdrożenia MSSF-9 i planowanego zniesienia limitu dla składek ZUS. Analitycy oceniają zmiany pozytywnie.

Minimalnie pod kreską (-0,1 proc.) nalazł się na zamknięciu kurs PZU, który po otwarciu sesji rósł o 1,2 proc.

PZU chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę za lata 2017-20, zakłada w najbliższych latach brak emisji akcji. PZU zakłada, że w 2020 roku wskaźnik ROE przypisany jednostce dominującej wyniesie co najmniej 22 proc., czyli będzie wyższy niż zakładano wcześniej - poinformowała spółka w piątek w aktualizacji strategii do 2020 roku. Strategia grupy PZU, przedstawiona w sierpniu 2016 roku, zakładała, że w 2020 roku ROE wyniesie 18 proc. Pod koniec września 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 21,3 proc.

Zaktualizowana strategia PZU nie przyniesie znaczących zmian do prognoz rynkowych i nie spowoduje znaczącego wzrostu konsensusu - oceniają analitycy DM mBanku.

Jeden z mocniejszych spadków na szerokim rynku notuje Kruk. Kurs spółki poszedł w dół o 8,3 proc. do 231,00 zł i znalazł się na najniższym poziomie od marca 2017 r. Spółka znalazła się na piątym miejscu pod względem obrotów (61 mln zł).

Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Po trzech kwartałach 2017 r. skonsolidowany zysk netto grupy wynosił 291,3 mln zł.

O 3,8 proc. spadł w środę kurs Inter Cars. Sprzedaż spółek dystrybucyjnych z grupy Inter Cars wyniosła w grudniu 2017 roku 520,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 7,1 proc. - podała spółka w komunikacie. Łącznie w 2017 roku skonsolidowane przychody grupy wyniosły 6.794,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 15,3 proc. (PAP Biznes)

