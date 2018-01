Gasiuk-Pihowicz: Nowoczesna proponuje opozycji wspólną listę do sejmików

Źródło: PAP

Pójście do wyborów w koalicji jest jedyną drogą, aby podjąć walkę z PiS; Lubnauer zaproponowała opozycji wspólną listę na wybory do sejmików - powiedziała we wtorek w Polsat News przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.