Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,25 proc. do 26.115,65 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,94 proc. do 2.802,56 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,03 proc. do 7.298,28 pkt.

1,7 proc. zyskały w środę akcje Apple, po tym jak spółka poinformowała, że w ciągu najbliższych pięciu lat jej bezpośrednia kontrybucja w gospodarkę USA wyniesie około 350 mld USD. Apple planuje m.in. zatrudnić w USA 20 tys. osób, zbudować nowy kampus i centra danych.

Na giełdach trwa sezon publikacji wyników kwartalnych.

Niesatysfakcjonujące dla rynku raporty przedstawiły w środę Bank of America i Goldman Sachs, które ciągnęły w dół cały sektor bankowy w USA.

Goldman zaraportował niższy od oczekiwań wynik w segmencie tradingowym (FICC) - przychody z tego tytułu w IV kw. 2017 r. spadły rdr o 50 proc. wyniosły 1 mld USD vs. konsensus 1,28 mld USD. Nieco lepszy raport przedstawił Bank of America, którego przychody z tradingu wyniosły 1,71 mld USD vs 1,65 mld USD konsensusu. Zysk na akcję BofA wyniósł 47 centów, o 2 centy powyżej konsensusu.

Kurs Bank of America spadł o ok. 0,2 proc., akcje Goldman Sachs straciły prawie 2 proc.

Ponad 7 proc. traciły akcje Forda. Spółka podała we wtorek po sesji, że jego zysk na akcję w 2018 r. może być niższy niż rok wcześniej. Prezes spółki poinformował, że Ford zamierza zmienić podstawowy profil działalności w kierunku produkcji wysokomarżowych aut.

Konsensus Bloomberga zakłada przeciętny wzrost zysku na akcje spółek z S&P 500 w IV kw. 2017 r. na poziomie 11,7 proc. wobec 10,8 proc. dla całego 2017 r. i 17,1 proc. w 2018 r.

Produkcja przemysłowa w USA w grudniu 2017 r. wzrosła o 0,9 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,5 proc. mdm, wobec spadku wskaźnika w listopadzie o 0,1 proc. mdm, po rewizji z +0,2 proc. Dane za październik skorygowano aż do 1,8 proc. mdm z 1,2 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm było w grudniu najwyższe od początków 2015 r. - wyniosło 77,9 proc. vs konsensus 77,4 proc.

18-letnie szczyty opuścił indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez NAHB - wskaźnik spadł w styczniu o 2 pkt. do 72 pkt.

Kongres USA musi do piątku podnieść limit zadłużenia państwa i umożliwić dalsze finansowanie administracji federalnej.

Lider Republikanów w Izbie Reprezentantów Paul Ryan zaprezentował we wtorek projekt prowizorium budżetowego, który pozwoli na finansowanie prac rządu federalnego do 16 lutego. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek.

Różnice w priorytetach politycznych Demokratów i Republikanów (obecnie m.in. kwestie imigracyjne) po raz kolejny uniemożliwiają przyjęcie całościowego budżetu na 2018 r. Prowizoria uchwalano we wrześniu 2017 r. i dwukrotnie w grudniu.

Najdłuższy "shutdown" w działalności rządu federalnego w 1996 r. trwał 21 dni. Ostatni raz rząd federalny zawiesił tabliczkę "nieczynny do odwołania" 1 października 2013 roku, w pierwszy dzień roku budżetowego 2014.

