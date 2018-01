W okresie od stycznia do listopada zeszłego roku niemieckie firmy sprzedały do Rosji towary za 24,1 mld euro, przy czym szczególnie silny był popyt na maszyny i samochody.

To wynik o 21 proc. lepszy od tego, jaki odnotował Destatis w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2016 roku z Niemiec do Rosji wyeksportowano towary za 21,5 mld euro.

To pierwszy wzrost niemieckiego eksportu do Rosji od 2012 roku. Wówczas wyniósł on 38 mld euro, po czym zaczął spadać ze względu na spowolnienie gospodarcze w Rosji, które pogłębiło się jeszcze w późniejszych latach z powodu unijnych sankcji nałożonych na Moskwę za jej udział w zbrojnym konflikcie na wschodzie Ukrainy i aneksję Krymu.

W pierwszych 11 miesiącach zeszłego roku wzrósł także niemiecki import z Rosji, o 19 proc. do 28,6 mld euro. Jako główną przyczynę Destatis wskazał zwiększony popyt na rosyjski gaz ziemny i ropę naftową.

>>> Czytaj także: MFW podnosi prognozę wzrostu Europy rozwijającej się. Głównie z powodu Polski