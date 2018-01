Jak wynika z raportu technologia rozpoznawania twarzy już teraz wykorzystywana jest w wielu miejscach np. na brytyjskim porcie lotniczym Heathrow rozpoznawanie twarzy jest używane przy kontroli paszportowej osób przylatujących do Wielkiej Brytanii.

Z kolei jeden z największych portów lotniczych w Europie - holenderski Schiphol - testuje możliwość biometrycznego boardingu, rozpoznając pasażerów jedynie poprzez skanowanie twarzy przy przejściu przez bramkę. W Stanach Zjednoczonych rozpoznawanie twarzy wykorzystywane jest też w niektórych kościołach w celu zbierania informacji o frekwencji wiernych i składanych przez nich datkach.

Jak zauważa Piotr Balcerowski z A.T. Kearney, "Polska również może pochwalić się pierwszymi osiągnięciami w tym obszarze". "Nasz rodzimy startup, Quantum Lab, stworzył technologię, która oprócz rozpoznawania twarzy odczytuje emocje danej osoby. Ich produkt jest obecnie wykorzystywany do analizy siły przekazu materiałów marketingowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym.

W październiku startup został finalistą konkursu dla innowacyjnych firm, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP i Fundacje Startup Poland.

Zdaniem Balcerowskiego, "w roku 2018 możemy spodziewać się nowych regulacji dotyczących kontroli internetowych gigantów (m.in. Facebook, Google)". "Będą one pokłosiem coraz częstszych dyskusji związanych z wpływem tych firm na opinię publiczną, wykorzystywania danych użytkowników i dominującej pozycji na rynku" – tłumaczył.

Kolejnym trendem będą samochody elektryczne. Z wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wynika, że liczba samochodów elektrycznych na świecie w 2016 przekroczyła barierę dwóch milionów, co oznacza ponad 30-krotny wzrost w porównaniu ze stanem w 2011 roku (ok. 65 tys. sztuk).

Z raportu wynika, że 2018 rok będzie rekordowy dla sprzedaży aut elektrycznych. "Szacuje się, że ich sprzedaż przekroczy 1,5 mln sztuk, notując ponad 50 proc. wzrost rok do roku. Dodatkowo przewiduje się, że do roku 2022 koncerny motoryzacyjne wyprodukują kolejnych 50 modeli aut elektrycznych, co może znacząco wpłynąć na konkurencyjność rynku" - czytamy w publikacji.

W analizie przypomniano, że choć w kraju nie mamy jeszcze osiągnieć w obszarze elektrycznych aut osobowych, posiadamy dwóch bardzo silnych graczy w segmencie autobusów elektrycznych – Ursus i Solaris. "Warszawa, Lublin, Zielona Góra, to tylko niektóre miasta, z którymi firmy podpisały w tym roku kontrakt na dostawę e-autobusów. Autobusy produkowane w Polsce są też cenione na rynku europejskim – elektryczny autobus Solaris, Urbino 12 electric, otrzymał prestiżową nagrodę Autobus Roku 2017 na targach w Hannoverze" - podkreślono.

A.T. Kearney firma doradcza. W Polsce specjalizuje się w doradztwie strategicznym m.in. dla następujących branż: finanse i bankowość, handel i dobra konsumenckie, telekomunikacja, energetyka, przemysł ciężki (chemia i górnictwo) oraz transport i logistyka (lotnictwo i kolejnictwo).

