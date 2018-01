Monnari Trade rozpoczyna skup własnych akcji za 19,6 mln zł



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Monnari Trade rozpocznie dziś skup akcji własnych, wynika z opublikowanych szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych. Kapitał rezerwowy utworzony na ten cel wynosi 19,66 mln zł, podano także.

"Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu (...) wynosi 19 664 103,73 zł" - czytamy w komunikacie.

Minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 0,1 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 zł za jedną akcję, dodano.

We wtorek na zamknięciu notowań za jedną akcję spółki płacono 8,45 zł.

"Program rozpocznie się 24 stycznia 2018 r. Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 10.01.2023 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału" - czytamy dalej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2016 r.



(ISBnews)