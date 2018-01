Za kilka godzin Europejski Bank Centralny poda swoją decyzję w sprawie polityki pieniężnej - o 13.45. Analitycy nie spodziewają się w tym miesiącu zmian w polityce monetarnej banku.

O 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, a inwestorzy z uwagą będą wsłuchiwać się w jego komentarze. Ważne będzie, czy bank zajmie się kwestią mocnego euro, bo wspólna waluta jest obecnie najsilniejsza do dolara USA od trzech lat.

Na razie na rynkach trwają analizy publikowanych przez spółki raportów kwartalnych.

Na wartości zyskują akcje spółki Diageo, która zanotowała wzrost sprzedaży organicznej netto powyżej prognoz analityków. Traci Arytza, najmocniej od roku, w reakcji na obniżenie prognoz zysku.

Gracze rynkowi interesują się mocniej sytuacją w globalnym handlu po tym, gdy administracja USA wprowadziła na początku tego tygodnia wysokie cła na importowane panele słoneczne i pralki, m.in. z Azji.

Na dodatek Willbur Ross, sekretarz handlu USA, poinformował w środę przy okazji forum w Davos, że w grę wchodzi wprowadzenie kolejnych taryf. Dodał, iż "wojny handlowe toczone są każdego dnia (...) i trwają od jakiegoś czasu".

Na rynkach pojawiają się obawy, że możliwa wojna handlowa zaszkodziłaby zsynchronizowanemu wzrostowi w globalnej gospodarce, który pomógł giełdowym indeksom na świecie we wzrostach do najwyższych poziomów w historii.

"Gdy doszłoby do zakłóceń w handlu to nie byłoby to dobre dla gospodarek, dla amerykańskich spółek i korporacji i prawdopodobnie wywarłoby też presję na rosnące rynki akcji" - ocenia Michael Cuggino, prezes i zarządzający Permanent Portfolio Family Funds w San Francisco.

W czwartek trzeci dzień 48. Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Tego dnia w szwajcarskim kurorcie wyląduje prezydent USA Donald Trump, a w piątek spodziewane jest jego wystąpienie.

Jak się ocenia, Trump będzie starał się przekonać globalną elitę, że "America First" jest dobrą sprawą dla globalizacji i że rosnąca amerykańska gospodarka, a także boom na amerykańskim rynku akcji pokazują, że świat mylił się wątpiąc w to przesłanie.

W czwartek na rynku są pierwsze wskaźniki makro. Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na luty 2018 wyniósł 11,0 pkt. wobec 10,8 pkt. miesiąc wcześniej - podała niemiecka grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 10,8 pkt.

O 10.00 Niemcy podadzą wskaźnik Ifo za styczeń.

Na rynku walutowym kurs euro zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,2415 USD.

Baryłka ropy Brent na ICE zyskuje 0,6 proc. do 70,9 USD.

Miedź na LME w Londynie drożeje o 0,1 proc. do 7.156,00 USD za tonę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3639,05 -0,11 0,50 2,41 9,41 3,86 DAX Niemcy 13354,72 -0,45 0,55 2,16 13,12 3,38 FTSE 100 W.Brytania 7637,17 -0,08 -0,83 0,59 6,60 -0,66 CAC 40 Francja 5495,03 0,00 0,00 2,43 12,66 3,43 IBEX 35 Hiszpania 10579,10 0,15 1,40 3,90 10,78 5,33 FTSE MIB Włochy 23666,69 0,19 0,15 6,56 20,86 8,30

(PAP Biznes)