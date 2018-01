DM BDM obniżył wycenę Bogdanki do 80 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 80 zł z 85 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 68,5 zł za akcję. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 68 zł.

"Uważamy za prawdopodobne, by w 2018 roku Bogdanka poprawiła swoją EBITDA względem 2017 roku, aczkolwiek na niewielką skalę. Pragniemy zwrócić uwagę, że poczynając od I kw. br., zakładamy jedynie 4% wzrost cen węgla. Jednocześnie oczekujemy wyższych kosztów operacyjnych w związku z presją płacową i robotami przygotowawczymi do produkcji wydobywczej. Dopiero przyszły rok może przynieść bardziej widoczny wzrost zysków oraz znaczące obniżenie mnożników. Oznacza to, że po raz kolejny inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 282,3 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)