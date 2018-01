"Potwierdzam, że doszło do zatrzymań w Pułtusku i okolicach. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą przeszukania w miejscach pracy zatrzymanych i ich mieszkaniach" - powiedział PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura.

Kaczorek wyjaśnił, że burmistrz Pułtuska pełnił wcześniej funkcję dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, 9 km od Pułtuska.

Pozostali zatrzymani to wiceburmistrz Pułtuska, dwaj urzędnicy miejscy, prezes i księgowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku oraz dwóch przedsiębiorców. Część z tych osób wcześniej pracowała w CKR lub wykonywała prace na jego rzecz.

"Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na prace budowlane w Centrum i przy budowie miejskiego żłobka na kwotę ok. 4 mln zł" - podał Kaczorek.

Przetargi publiczne, do których zastrzeżenia ma CBA dotyczyły przebudowy i remontów budynków szkoły i jej internatu na kwotę ok. 1 mln zł oraz budowy miejskiego żłobka na kwotę ok. 3 mln zł.

„Zamówione prace były realizowane wadliwie lub w ogóle nie były realizowane. Ustalenia CBA wskazują, że działania burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły” - powiedział PAP Kaczorek.

Śledztwo prowadzone było m.in. w sprawie przekraczania uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z CKR, w tym obecnego burmistrza Pułtuska. Zarzuty dotyczą też podejmowania decyzji finansowych ze szkodą najpierw dla CKR a później miasta Pułtuska oraz wejścia w porozumienie z innymi osobami w związku z publicznymi przetargami.

CBA prowadzi sprawę pod nadzorem białostockiej prokuratury regionalnej, gdzie po przewiezieniu zostaną im postawione zarzuty.

