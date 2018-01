mDM rekomenduje 'trzymaj' Play, wyznaczył cenę docelową na 34,7 zł



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Play od zalecenia "trzymaj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 34,7 zł, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie na akcję w wysokości 33,2 zł, zaś w środę ok. godz. 16:40 kurs akcji wynosił 33,94 zł i rósł o 0,89% wobec ostatniego zamknięcia.

"Rozpoczynamy pokrycie analityczne Play z ceną docelową 34,70 zł, co implikuje neutralne zalecenie inwestycyjne" - czytamy w raporcie.

Analitycy wskazują, że w kontekście przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat oraz współpracy T-Mobile i Orange Polska na BSA na liniach FTTH, Play może w ciągu roku zostać jedynym, z wielkiej czwórki MNO, graczem bez nogi stacjonarnej w obszarze B2C miasta. To główny rynek działania Play, stąd inwestorzy powinni uwzględniać strategiczne ryzyko w wycenie. Tymczasem Play obecnie jest wyceniony na EV/EBITDA'18= 6,3x, z 13% premią vs. telekomy CEE.

mDM prognozuje, że zysk netto Play wyniesie 918,7 mln zł w br. i wzrośnie do 957,4 mln zł w 2019 r. EBITDA wyniesie 2 351,4 mln zł w 2018 r. i zwiększy się do 2 430,4 mln zł w kolejnym roku.

(ISBnews)