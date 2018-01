mDM: Najciekawsze propozycje wśród deweloperów to m.in. LC Corp, Lokum i i2 Dev.



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) za najciekawsze propozycje portfelowe wśród spółek deweloperskich uważają LC Corp, Lokum Deweloper, i2 Development, Atal, Robyg, Dom Development, Archicom i Echo Investment, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia.

"Oczekiwania na 2018 r.: Uważamy, że akcje deweloperów mieszkaniowych będą w '18 wciąż korzystały na (1) silnym konsumencie oraz (2) niskich stopach procentowych. Większość spółek ma dobrze przygotowany bank ziemi, który pozwoli na utrzymania wysokiej sprzedaży. Wzrost cen mieszkań zrównoważy wzrost kosztów budowy i gruntów. W konsekwencji, wysoki zysk netto sektora powinien utrzymać się przynajmniej do '20" - czytamy w raporcie.

"Preferowane przez nas spółki: 1AT, ARH, DOM, ECH, LCC, LKD, ROB przekroczyły w '17 nasze prognozy sprzedaży średnio o 9%. Sektor mieszkaniowy jest notowany na medianie P/B=0,92x, P/E'18=7,7x oraz P/E'19=6,0x, oferując DYield'18-19 ok. 7,5%. Komentarzem z 12.01.2018 dołączyliśmy do monitoringu i2 Development, notowany z ok. 25% dyskontem do sektora pomimo wzrostu kursu o 38% YTD. W związku z opóźnieniami w inwestycjach obniżamy prognozy ZN'17-18 w JWC o 45%. Ponadto, nieznacznie skorygowaliśmy prognozy na Lokum oraz Archicom. Najciekawsze propozycje portfelowe - przeważenie: LC Corp, Lokum, I2D, Atal, Robyg, Dom, Archicom, Echo" - czytamy dalej.

(ISBnews)