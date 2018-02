DM BZ WBK obniżył wycenę Auto Partner do 7,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli cenę docelową akcji Auto Partner do 7,2 zł z 7,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 25 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 4,81 zł za akcję. We czwartek około godziny 9:57 kurs wynosił 4,91 zł, po wzroście o 0,2% wobec ostatniego zamknięcia.

"Zakładamy, że po inwestycjach w bazę logistyczną w latach 2015/16 większa część wzrostu sprzedaży będzie efektem poprawy sprzedaży generowanej przez dotychczasowe aktywa, a nie dalszego intensywnego rozwoju segmentu logistyki. Powinno to przynieść pozytywne rezultaty dźwigni operacyjnej oraz większe marże. W dłuższej perspektywie Auto Partner ma ambicje stania się nr. 2 graczem na rynku części samochodowych w Polsce. Zamierza też zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 57 mln zł w 2018 r., a przychody sięgną 1 103 mln zł.

(ISBnews)