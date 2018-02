W tegorocznym zestawieniu Polska szczególnie poprawiła punktację w zakresie poprawy poziomu fiskalizmu (+5,4) i wyższego odczytu w zakresie rynku pracy (+2,4). Gorzej Polska wypadła w kategorii w kategorii rzetelności państwa (government Integrity) (-4,6) i skuteczności sądów (-1,4), podano w komunikacie.



Polska jest nadal klasyfikowana jako kraj "umiarkowanie wolny" gospodarczo.



Według autorów raportu, silną stroną Polski jest otwarty rynek i stabilność monetarna, a najważniejsze wyzwania systemowe to sztywny kodeks pracy, niewydolny system sądownictwa gospodarczego, biurokracja, uciążliwy system podatkowy oraz braki w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Ich zdaniem konieczne są gruntowne reformy mające na celu wzmocnienie systemu sądowego, który pozostaje niewydolny, słabo administrowany i niedostatecznie obsadzony.



"W tegorocznym rankingu mamy się z czego cieszyć. Dług publiczny poprawił się w sposób radykalny. Dochody są również zdecydowanie wyższe niż szacowane. To najlepsze argumentu pokazujące w jak dobrej kondycji jest polska gospodarka. Mamy nadzieję, że Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm przyniesie nam wymierne efekty i wpłynie na jeszcze lepszą pozycję Polski w przyszłorocznym rankingu. Naszym celem jest sprawienie, żeby w Polsce warunki do prowadzenia biznesu były jak najlepsze" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz podczas konferencji, cytowana w komunikacie.



"Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to ministerstwo stworzone dla przedsiębiorców i z myślą o ich potrzebach. Od samego początku postawiliśmy na trzy zasadnicze filary w naszej pracy. Są to prawo, które powinno być jasne, klarowne i przejrzyste, mniejszy poziom biurokracji, a także więcej pieniędzy w kieszeniach polskich przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że polskie firmy odczują poprawę prowadzenia warunków w Polsce. Wierzymy, że Konstytucja dla Biznesu przyjęta przez Sejm przyniesie nam wymierne efekty i wpłynie na jeszcze lepszą pozycję Polski w przyszłorocznym rankingu" - podkreśliła minister.



W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie.



W Europie najlepsze wyniki osiągnęły: Szwajcaria (81,7 pkt), Irlandia (80,4 pkt), Estonia (78,8 pkt), Wielka Brytania (78 pkt), Islandia (77 pkt),



Indeks Wolności Gospodarczej jest przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 1995 roku, obejmuje 186 państw - w tym 45 w Europie. Jego celem jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).



