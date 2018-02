Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen wyraziło zgodę, by zapisy statutu spółki, w części obejmującej przedmiot jej działalności, uzupełnić poprzez dodanie 18 nowych punktów dotyczących sprzedaży hurtowej.

W efekcie tej decyzji do statutu PKN Orlen dopisano możliwość hurtowej sprzedaży m.in. owoców i warzyw, mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków, produktów spożywczych, a także odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów użytku domowego, perfum i kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz wyrobów porcelanowych, zegarków i biżuterii.

PKN Orlen w uzasadnieniu przegłosowanego ostatecznie projektu uchwały tłumaczył, że propozycja zmian jego statutu „związana jest z planami spółki w zakresie zmiany dotychczasowej struktury zaopatrywania sklepów działających przy własnych stacjach paliw oraz przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców”.

Według płockiego koncernu chodzi o bezpośrednie zaopatrywanie własnych stacji paliw oraz podobnych placówek prowadzonych przez franczyzobiorców, „którzy będą mogli nabywać towary pozapaliwowe zarówno od dystrybutorów, producentów, jak i bezpośrednio od PKN Orlen”.

„W związku z planowaną zmianą struktury zaopatrywania sklepów działających przy stacjach paliw, spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej towarów pozapaliwowych o ograniczonym zakresie, zarówno, co do odbiorców (sklepy działające przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców), jak i asortymentu (towary oferowane przez te sklepy” - wyjaśnił PKN Orlen w liście do swych akcjonariuszy opublikowanym jeszcze przed piątkowym NWZ.

W ostatnim czasie media spekulowały, że zmiany w statucie płockiego koncernu to przygotowania do zakazu handlu w niedziele. Ustawę, która wprowadza etapami tego typu rozwiązania podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z tym regulacjami, zakaz handlu ma obowiązywać w dwie niedziele w miesiącu – od 1 marca do końca 2018 r, później w trzy niedziele w miesiącu - w roku 2019, a następnie we wszystkie niedziele - od 2020 r.

Przedstawiając pod koniec stycznia plan PKN Orlen na rok bieżący, wiceprezes płockiego koncernu Mirosław Kochalski zapowiedział, że spółka ta będzie „dostosowywała się do tych działań, które związane są z nowymi regulacjami”. W tym kontekście wymienił m.in. przepisy ograniczające handel w niedziele.

„Chcemy, żeby nasza oferta była tutaj odpowiednia. Natomiast oczywiście znamy przyzwyczajenia, zachowania naszych klientów, w ogóle konsumentów w Polsce, i wiemy, że w sytuacji kiedy był zakaz handlu w niedziele, to klienci zakupów dokonywali wcześniej” – mówił wówczas Kochalski. Wiceprezes PKN Orlen dodał, iż spółka ta w efekcie wprowadzenia w marcu zakazu handlu w niedziele przewiduje dodatkowe wpływy w segmencie detalicznym, ale nie zakłada, że będą to „raptowne i radykalne zmiany z perspektywy stycznia roku bieżącego”.

PKN Orlen ma w Polsce 1776 stacji paliwowych, w tym ponad 1200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych Stop Cafe, wprowadzana jest także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop, które oferują m.in. towary spożywcze. Według płockiego koncernu na koniec 2017 r. w całym kraju działało 1571 punktów Stop Cafe, z czego 180 w nowym O!Shop.

W listopadzie 2017 r. PKN Orlen wprowadził do sprzedaży na swych stacjach paliw pierwszy produkt pod własną marką. To woda źródlana O! gazowana i niegazowana. Spółka zapowiedziała wtedy, że inne nowe produkty własnej marki płockiego koncernu będą pojawiały się sukcesywnie.

PKN Orlen wyjaśniał, iż „koncepcja marki własnej O! powstała w związku z rozwojem nowego formatu sklepu O!Shop oraz w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klienta”. Spółka zwróciła uwagę, że woda źródlana O! jest jej pierwszą od 10 lat konsumencką marką własną wprowadzoną na rynek po napoju Verva.

We wrześniu 2017 r. PKN Orlen zapowiedział, że w ramach pilotażowego projektu „Spiżarnia Regionów”, wprowadzi do sprzedaży na swych stacjach paliw kilkadziesiąt produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów, w tym soki i napoje z polskich owoców oraz miody, ciastka i przekąski. Według spółki produkty wywodzące się z różnych regionów Polski dostępne będą na stacjach paliw w czterech województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim.

Wcześniej, PKN Orlen informował o prowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru producenta produktów spożywczych, które chciałby wprowadzić do sprzedaży pod własną marką na swoich stacjach paliwowych. Chodzi m.in. o napoje energetyzujące o smaku mojito, a także sugar free oraz witaminowe oraz batony, w tym energetyczne, proteinowe oraz musli. Spółka publikowała również zapytania ofertowe, dotyczące produkcji napojów izotonicznych o smaku wieloowocowym, cytrynowym i pomarańczowym oraz chipsów o smaku ziemniaczanym, solonych i paprykowych. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Anna Mackiewicz