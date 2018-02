Według Warsaw Enterprise Institute, polskiego partnera raportu, nasz kraj jest zatem "umiarkowanie wolnym" krajem pod względem wolności gospodarczej.

Średnia globalna wolność gospodarcza wzrosła w tegorocznym indeksie do 61,1 pkt (z 60,9 pkt. w ubiegłym roku). Z kolei średnia dla Europy wyniosła 68,8 pkt.

"Pozostajemy na 45. miejscu w rankingu światowym i miejscu 21. w Europie. Nasz wynik nieco poprawił się w stosunku do zeszłego roku w punktach" - powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute na piątkowej prezentacji indeksu. Szef WEI przypomniał, że powoli poprawiamy "spadek", jaki zanotowaliśmy w roku 2008 i w 2017 roku. "Były to nieznaczne spadki, ale tu widać jak powoli z tego wychodzimy. I to jest ten kolejny rok poprawy" - wskazał.

W tegorocznym rankingu w kategorii prawa własności dostaliśmy 61,8 pkt, czyli powyżej średniej światowej. Z kolei, w kategorii skuteczność sądów osiągnęliśmy 56,6 proc. - również powyżej światowej średniej. "Tutaj przyglądaliśmy się tej krzywej ze względu na ogromną dyskusję wokół polskich sądów (...). Jeżeli chodzi o państwo prawa i skuteczność sądów, to w dalszym ciągu zarzuca nam się, że sądy nie dostatecznie szybko działają, wyroki wciąż zdają się być nieprzewidywalne i jest dość duże niezadowolenie społeczne. Ale w ogóle nie odniesiono się tu do kwestii zmian organizacyjnych sądów" - wyjaśnił Wróblewski.

W stosunku do zeszłego roku Polska odnotowała poprawę np. w kategorii "fiskalizm" (+5,4 proc.). "81,5 pkt. to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o światową średnią. Autorzy raportu zwracali uwagę na stabilność państwa, stabilność finansową" - mówił Wróblewski. Dodał, że pod względem efektywności regulacyjnej, czyli warunków do prowadzenia biznesu w Polsce "jesteśmy prawie w tym samym miejscu, co średnia światowa" z wynikiem 67,2 pkt.

W stosunku do zeszłego roku odnotowaliśmy poprawę m.in. w kategorii rynek pracy (63,9 pkt., czyli wzrost o 2,4 proc. r/r) "Tu nie chodzi o to, ilu jest bezrobotnych, ale chodzi o warunki zatrudniania, zwalniania, na ile rynek pracy pozostawia dużą swobodę uprawiania biznesu czy prowadzenia działalności gospodarczej" - wyjaśnił Wróblewski. Powyżej średniej światowej i nieco wyżej niż w zeszłym roku wypadliśmy w kategorii polityka monetarna (85 pkt).

"Polska uznana została jako kraj przyjazny inwestycjom. Nie ma żadnych praktycznych utrudnień dla inwestowania w Polsce" - zaznaczył Wróblewski w trakcie prezentacji.

Obszary wymagające w Polsce poprawy, to jak wskazali autorzy raportu, wydatki publiczne, skuteczność sądów, rzetelność państwa.

"Znaczące sukcesy Polski to natomiast otwartość na inwestycje i stabilność monetarna" - zaznaczył Wróblewski.

Według raportu światowi liderzy w rankingu to: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria. W Europie pierwsza trójka to: Szwajcaria, Irlandia i Estonia.

Obecna podczas prezentacji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że ten indeks pozwala utrzymywać Polskę w "dobrym stanie optymizmu". "Najistotniejsze wskaźniki, które się poprawiły pokazują, jaka jest dzisiaj polska kondycja gospodarcza" - wskazała. Podkreśliła, że jeśli mówimy o wskaźniku fiskalizmu, gdzie mamy takie elementy jak dług publiczny, to "on poprawił się w sposób radykalny". "To z czym zakończyliśmy ubiegły rok, przekroczyło nasze szacunki, szacunki zewnętrzne. Jeśli mówimy, że wskaźnik długu publicznego to jest 20 proc. z ostatnich trzech lat, to mamy się z czego cieszyć" - podkreśliła Emilewicz.

Emilewicz zwróciła też uwagę na wynik dotyczący rynku pracy. "Jeśli stworzyliśmy ponad 300 tys. miejsc pracy w przemyśle, to faktem staje się, że jesteśmy zapleczem inwestycyjnym w Europie" - mówiła. Zaznaczyła, że kolejny pakiet po Konstytucji Biznesu, który ma trafić pod obrady Sejmu - pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw - "poprawi kilka ze wskaźników, które brane są w tym rankingu pod uwagę".

Indeks Wolności Gospodarczej obejmuje 180 państw w tym 44 w Europie. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 24 lat. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

