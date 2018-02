Berlusconi: Migranci to "bomba społeczna gotowa do wybuchu"

Źródło: PAP

Przywódca włoskiej centroprawicy Silvio Berlusconi powiedział w niedzielę w telewizji, że migranci, którzy nie mają prawa do tego, by pozostać we Włoszech stanowią "bombę społeczną, gotową do wybuchu". Trzeba odesłać 600 tys. imigrantów - dodał.