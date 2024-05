We wtorek ok. godz. 17.50 złoty tracił do euro 0,06 proc. - europejska waluta kosztowała prawie 4,31 zł. Złoty umacniał się natomiast o 0,03 proc. wobec dolara, za którego płacono niespełna 4 zł oraz o 0,01 proc. wobec franka, wycenianego na prawie 4,41 zł.

We wtorek rano złoty tracił na wartości w stosunku do głównych walut. Za euro płacono 4,31 zł, dolar kosztował 4 zł, a frank 4,41 zł. (PAP)