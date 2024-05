Polska waluta w czwartek rano staniała wobec euro o 0,08 proc., do 4,30 zł, względem dolara o 0,06 proc., do 4 zł, a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do blisko 4,41 zł.

Złoty w środę po południu ok. godz. 17.15 umacniał się względem głównych walut. Za euro płacono 4,30 zł (wzrost o 0,24 proc.), za dolara 4,00 zł (wzrost o 0,15 proc.), a za franka szwajcarskiego więcej o 0,2 proc. - 4,40 zł.