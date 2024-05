W poniedziałek ok. godz. 18.00 złoty umacniał się do euro o 0,44 proc., a wspólna waluta wyceniana była na prawie 4,29 zł. Z kolei do dolara amerykańskiego złoty zyskiwał 0,65 proc., co obniżyło wycenę amerykańskiej waluty do 3,97 zł. Jednocześnie do franka szwajcarskiego złoty zyskiwał 0,79 proc., a za walutę szwajcarską płacono prawie 4,38 zł.

W poniedziałek ok. godz. 8.30 polska waluta taniała wobec euro o 0,1 proc., które wyceniane było na 4,30 zł. Złoty umacniał się do dolara amerykańskiego o 0,04 proc., za walutę tę płacono 4,00 zł, oraz w stosunku do franka szwajcarskiego - o 0,07 proc., do 4,40 zł.