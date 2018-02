DLA poinformowała, że pieniądze te zostały przeznaczone na budowę obiektów o charakterze wojskowym oraz systemy komputerowe. Agencja przyznała, że niedostatecznie monitorowała swoje wydatki, zapewniła jednak, że nie doszło do żadnych nielegalnych transakcji, a DLA podjęła już działania mające zapobiec podobnym uchybieniom w przyszłości.

Jak podkreśliła rzeczniczka DLA, instytucja ta została poddana kompleksowemu audytowi jako pierwsza agencja Pentagonu tej wielkości oraz że nikt nie oczekiwał, że "wstępne etapy" procedury audytowej nie ujawnią żadnych nieścisłości.

Audyt obejmuje rok rozrachunkowy, który skończył się we wrześniu 2016 roku.

Jak w niedzielę napisał Politico, wykryte braki w dokumentacji budzą obawy o to, jak DLA wykorzystuje własny budżet. Według portalu DLA to jedna z największych agencji wchodzących w skład ministerstwa obrony USA, zatrudniająca ok. 25 tys. osób i dysponująca rocznym budżetem w wysokości 40 mld dolarów.

Roczny budżet Pentagonu to ok. 700 mld dolarów. Jak przypomina BBC, prezydent Donald Trump i Republikanie w Kongresie USA dążą do zwiększenia finansowania dla tego resortu.(PAP)