DM BZ WBK podniósł rekomendację dla GNB do 'kupuj', wycenę do 2,16 zł



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podnieśli rekomendację Getin Noble Banku do "kupuj", a cenę docelową akcji do 2,16 zł z 1,04 zł, wynika z raportu datowanego na 29 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 1,72 zł za akcję. We wtorek około godziny 12:45 kurs wynosił 1,66 zł, po spadku o 4,6% wobec ostatniego zamknięcia.

"Getin Noble Bank (GNB) poinformował właśnie o zamiarze emisji 69,6 mln nowych akcji w cenie 2,73 zł za sztukę. Mają one zostać objęte przez Leszka Czarneckiego - założyciela i głównego udziałowca spółki. To naszym zdaniem dobra wiadomość dla inwestorów mniejszościowych, ponieważ dodatkowy kapitał zapewnia niezbędne podstawy dla programu naprawczego banku na lata 2017-2021 i pozwala przypuszczać, że w przypadku dalszych niedoborów kapitałowych, akcjonariusze mniejszościowi nie będą musieli ponosić ciężaru i ryzyka dokapitalizowania spółki. Podnosimy nasze szacunki dotyczące zysków banku w latach 2017-2020P (przede wszystkim ze względu na niższy zakładany koszt ryzyka), co powoduje wzrost naszej ceny docelowej dla GNB do 2,16 zł i podniesienie rekomendacji do 'kupuj'" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że strata netto banku wyniesie 310 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)