WIG 20 wzrósł na środowym zamknięciu o 1,23 proc. do 2.441,67 pkt., WIG zwyżkował o 1,18 proc. do 63.262,13 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 1,05 proc. do 4.799,73 proc.

We wtorek WIG 20 spadł o 3,75 proc., mWIG o 3,3 proc., mWIG 40 o 2,6 proc.

W środę obroty akcjami wyniosły ponad 1.113 mln zł, z czego ponad 920 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKN Orlen (137 mln zł). Kurs spółki zwyżkował na zamknięciu o 1,7 proc.

Nowo powołany na stanowisko prezesa Orlenu Daniel Obajtek poinformował w środę PAP Biznes, że nowy zarząd spółki chce wzmocnić pozycję koncernu w kraju i za granicą.

W ocenie analityków, zmiany w zarządzie Orlenu były zaskoczeniem i są negatywną informacją dla koncernu, ponieważ znacznie zwiększają szanse na zaangażowanie spółki w projekt budowy elektrowni jądrowej. Orlen spadł we wtorek o 5,5 proc.

Wsród blue chipów najmocniej wzrosły na zamknięciu notowania Lotosu (+4,5 proc.) oraz JSW (+3,4 proc.), a spadkom przewodziło Asseco Poland (-2,7 proc.).

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrosły notowania CD Projektu (+5,0 proc.) oraz Orbisu (+7,0) proc., a spadkom przewodziły Getin Noble Bank (-3,0 proc.) i GTC (-3,3 proc.)

Na szerokim rynku zwyżką o 33,8 proc. wyróżnił się Vistal Gdynia.

Producent konstrukcji stalowych opublikował plan restrukturyzacyjny, który zakłada konwersję na kapitał części długu spółki wobec największych wierzycieli. Vistal planuje m.in. dezinwestycje oraz ograniczenie kosztów i koncentrację na najbardziej zyskownej części dawnej działalności. Ma to pozwolić na powrót do rentowności już od 2019 roku.

Anna Unton

